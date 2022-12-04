«بتوع الشارع».. برنامج على موقع التواصل يعيد طفلا لأهله بعد غياب سنوات

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ملاذا لكثير من صناع المحتوى، منهم من اختار أن يكون هادفا، لخدمة المجتمع ولتقديم المساعدات لمن يحتاجها، ومنهم أحمد أبو المجد الذي يقدم برنامج «بتوع الشارع»، الذي يبحث القضايا الإنسانية ويبدأ البحث في أصولها حتى يجد الحل.

لقطات مزيفة تنتشر على مواقع التواصل

وقال أحمد أبوالمجد مقدم برنامج بتوع الشارع، إنه يعتمد في التصوير على البحث عن مشكلة، ثم تجميع جميع الأطراف ومحاولة التوصل لحل وسط يرضي جميع الأطراف، موضحًا أنه في الفترة الأخيرة ظهرت «اللقطات الفيك» والمزيفة التي تعتمد على إثارة مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكذب.

طفل في الثانية عشرة من عمره يفترش الشارع

وأضاف «أبوالمجد» خلال تصريح لـ«الوطن» أنه قد فضل البحث عن قضايا ومشاكل حقيقية في محاولة لإحداث تغيير مهما كان بسيط في المجتمع، موضحًا أن من أكثر القضايا التي عاني خلال التحقيق فيها، عندما تحدث معه أحد أصدقائه عن طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة يفترش الشارع والكباري للنوم والأكل، وأنه يكسب أمواله من غسل السيارات.

وأوضح أنه توجه في البداية إلي الطفل، والتحدث معه، واكتشف أن الطفل هو ضحية انفصال والديه، إذ أن الأب يعمل بالخارج والأم متزوجة ولا ترغب في رؤيته، وأنهم طردوه من المنزل، وأنه يرغب فقط في غيجاد ملجأ أيتام أو مكان يمكن التواجد فيه ويكون آمن.

وأضاف: «بعد عرض قضية الطفل، توصل معي والده من الكويت الذي تحدث عن سوء التفاهم بين الابن وزوجة الأب، فالطفل لم يتقبل وجود بديلة لوالدته، خاصة أنها تزوجت ولم تعد تزوره بشكل كاف».

وتابع: «بعد التحدث مع الطفل تمكننا من إرجاعه لأسرته، وأن يبقي مع جدته لأبيه، بدلا من البقاء بالشارع»، موضحًا أنه قام بمسح الفيديو بعد عودة الطفل منعًا لوجود إحراج بين الطرفين، رغم أن مشاهدته تجاوزت الملايين، وأنه استئأن الطفل ووالده في نشر صورة واحدة فقط، توضح عودة الطفل لأسرته.

وأكد أحمد أبو المجد أنه لا يزال على تواصل مع الطفل رغم مرور أكثر من 3 أشهر للتأكد من أنه بأمان.