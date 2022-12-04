كوريا الجنوبية تسجل 46 ألف إصابة بفيروس كورونا.. والصين «صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، 46564 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 69 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 27308090 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 60 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 60 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 30729 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

4213 إصابة في الصين

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، 4213 إصابة بفيروس كورونا بينها 4168 حالة محلية العدوى و45 حالة وافدة من الخارج في البر الرئيس للبلاد، دون تسجيل أي وفيات جديدة.

وأشارت «الصحة الوطنية»، إلى تسجيل 27611 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض، أمس السبت، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وأضافت ««لجنة الصحة الوطنية»، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي بلغ 336165 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 5235 حالة وفاة.

وكانت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اعلنت أمس السبت، تسجيل البر الرئيسي، 3933 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا، أمس الأول الجمعة، دون تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس.