كوريا الجنوبية تسجل حوالي 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 52861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 55 وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 27 مليون و 261 ألف و526 حالة.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 30669 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

السلطات الصينية تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 3988 إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيس، بينها 3933 إصابة محلية و 55 وافدة من الخارج، دون تسجيل وفيات، ليترفع الإجمالي إلى 331 ألف و952 إصابة.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، إلى ثبات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عند 5233 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكانت عدة مدن بالصين، خففت من قواعدها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

الرئيس الصيني: «أوميكرون» قد يسمح باعتماد سياسة أقل تشددا

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الصيني، « شي جين بينج» إلى أن متحور «أوميكرون» الأقل فتكا قد يسمح لبكين باعتماد سياسة أقل تشددا.

بدورها، رحبت «منظمة الصحة العالمية»، بتسهيل السلطات الصينية، لتدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا، وقال مدير الطوارئ في المنظمة، الطبيب مايكل راين خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف، إن سياسة «صفر كورونا» لا معنى لها في ظل إمكان الانتقال غير المسبوق لـ«أوميكرون».

واعتبر راين، أن سياسة «صفر كورونا» كانت لتكون فعّالة أكثر في ظل انتشار متحورات أخرى أو حتى السلالة الأساسية من الفيروس.

جيبرييسوس: خطر فيروس كورونا لم ينته بعد

بدوره، جدد المدير العام لـ«الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، تحذيره من خطر فيروس كورونا لم ينته بعد، مشيرا إلى استمرارالثغرات في المراقبة وفي الاختبارات والتسلسل والتطعيم في توفير الظروف المثالية لظهور متحورة جديدة ومثيرة للقلق. يمكنها التسبب في وفيات كثيرة

وفي مؤتمر صحفي، أكد جيبريسوس،، أن 90% على الأقل لديهم شكل من أشكال المناعة ضد كورونا، وحذر مسؤول «الصحة العالمية» من تراجع اليقظة ومن إغراء التأكيد قبل الأوان على انتهاء المرحلة الناشئة للفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأشار المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية»، إلى انتشار حاليا أكثر من 500 متحورة فرعية من «أوميكرون» جميعها شديدة العدوى ولديها طفرات قادرة على التغلب على المناعة بسهولة أكبر.