أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 1-12-2022 في الأسواق

البحث عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها المختلفة، تاتى على قائمة اهتمام ربات البيوت؛ نظرا لأن اسعار اللحوم البيضاء أقل بكثير من أسعار اللحوم الحمراء في محلات الجزارة بالأسواق.

وبناء على النشرة اليومية الصادرة عن شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، فإن هناك حالة استقرار كبيرة في جميع أسعار الفراخ البيضاء في جميع الأسواق الشعبية، خلال الأسبوعين الماضيين، ما زاد من حجم الإقبال اليومي على شراء الدواجن البيضاء ومشتقاتها، التي تعتبر أطباق رئيسية على مائدة الأسر المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع نحو 33 جنيهًا وتصل للجمهور من المستهلكين بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء في المحال التجارية

ونظرا لتكاليف النقل، خاصة في المحافظات البعيدة، اختلفت أسعار الفراخ ومشتقاتها بالمحال التجارية.

الأوراك المخلية بين 72 و80 جنيهًا.

شيش طاووق بين 105 و120 جنيهًا.

شيش البانيه بين 120 و130 جنيهًا.

الهياكل اليوم بين 20 و22 جنيهًا.

صدور بالعظم اليوم بين 70 و75 جنيهًا.

دجاجة كاملة إلى نحو 80 جنيهًا.

الدبابيس اليوم بين 60 و70 جنيهًا.

الأجنحة الصافي بين 30 و32 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص للكيلو بين 38 و40 جنيهًا.

سعر البانيه يبدأ من 85 إلى 90 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك اليوم بين 40 و44 جنيهًا للكيلو.