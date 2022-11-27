أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة والمجمعات.. كيلو «البلدي» بـ 150 جنيها

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، بشكل ملحوظ بعد انخفاض أسعار الأعلاف خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما زاد الإقبال على شراء اللحوم، سواء البلدي أو المستوردة أو الضأن، على الرغم من وجود اختلاف طفيف في الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار اللحوم اليوم الأحد

وأعلنت شعبة القصابين بالاتحاد العام بالغرف التجارية، أسعار اللحوم اليوم، البقري أو الضأن أو الجملي، والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 150 و180 جنيها بحسب «القطعية».

أسالر اللحوم الضأن: تراوح سعر الكيلو بين 180 و200 جنيه.

أسعار اللحوم الجملي: تراوح سعر الكيلو بين 150 و170 جنيها.

سعر كيلو الكبدة البلدي: تراوح بين 150 و190 جنيها.

سعر كيلو الكبدة الضأن: تراوح بين 160 و210 جنيهات.

سعر كيلو السجق البلدي: يتراوح بين 150 و180 جنيها.

سعر كيلو القلب والكلاوي: يتراوح بين 150 و170 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وفيما يخص أسعار اللحوم المجمدة، والتي تباع في المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت ومنافذ بيع وزارة الزراعية، جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم المجمدة الهندي اليوم: 92 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم: 96 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم السودانية اليوم

وبلغت أسعار اللحوم السودانية اليوم، في مختلف منافذ البيع 130 جنيها للكيلو السليم أو المفروم.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

وفيما يخص أسعار اللحوم المفرومة اليوم، فقد تراوح سعر الكيلو بين 90 وحتى 130 جنيها، بحسب النوع وكمية الدهون الموجودة فيه، فيما بلغ سعر كيلو كباب الحلة المتبل بين 170 وحتى 200 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الموزة 180 جنيها، وسعر كيلو عرق التربيانكو بين 160 و180 جنيها، وأخيراً «الاستيك» الذي تراوح سعر الكيلو منه بين 150 و170 جنيها.

زيادة الإقبال على شراء اللحوم

وقال رامي حمدان الجعودي، أحد الجزارين بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الأعلاف توفرت بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وانخفضت أسعارها كثيراً، وهو ما ساهم في استقرار أسعار اللحوم.

وأوضح أنّ هناك إقبالا على شراء اللحوم، خاصة يومي السبت والأربعاء، حيث يحرص أهالي القرى الريفية على طهي اللحوم يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، لذلك يقومون بشراء اللحوم قبل الطهي بيوم.