بدء التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الطلابية بالجامعات.. والإعادة غدا

بدأت الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات، اليوم الأحد، وفق الخريطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثالثة عصرا.

انتخابات الجولة الأولي للاتحادات الطلابية 2022-2023

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الاستعداد الكامل لأعمال انتخابات الاتحادات للعام الجامعي الحالي، لافتا إلى أن عملية التصويت بدأت من الساعة 9 صباحا، وتتواصل حتى الثالثة عصرا.

وأضاف أن عمليات فرز الأصوات ستبدأ فور انتهاء التصويت، على أن تبدأ جولة الإعادة غدا الإثنين، مشددا على الالتزام بكل توجيهات الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

من جهته، شدد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على استمرار متابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية، مع الالتزام بالخريطة الزمنية لها، مشيرا إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد كورونا خلال أعمال التصويت.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، وفق توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.