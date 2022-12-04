تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية.. وقانوني يوضح العقوبة

في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أحد العقارات بدائرة القسم، لجهات التحقيق لإخضاعهم لجلسة اعترافات تفصيلية حول ارتكابهم الواقعة، حيث كشفوا أنهم اتجهوا إلى هذا الطريق من أجل الاتجار بها والبحث عن الثراء السريع، وقاموا بشراء الأدوات لاستخدامها في عملهم، قبل أن تضبطهم قوات الأمن.

حبس المتهمين 4 أيام

وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وجددها قاضي المعارضات 15 يوما، فيما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لهم.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار، والأدوات المُستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني للمتهمين، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن عقوبة التنقيب عن الآثار في قانون العقوبات بموجب المادة 41، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأشار «عبدالله» أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب في استخراج قطع أثرية، ففي هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الاتجار في الآثار.