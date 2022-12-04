خبير سياحي: إقامة عروض الأزياء العالمية في مصر يسلط الضوء على المناطق الأثرية

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن الآثار المصرية كالأهرامات والمعابد في الأقصر وأسوان وغيرها تعد من المصنفات العالمية ذات رونق على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن اختيار مصر لحديثن مهمين هما بيت الأزياء بالأقصر والآخر الذي كان أمس في الأهرامات يضعها ضمن الدول ذات الكثافة السياحية العالية كفرنسا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا، والتي عادة تقوم عروض الأزياء بتلك الدول.

أهمية إقامة عروض الأزياء بمصر

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ إقامة عروض الأزياء العالمية لدينا يضيف الكثير لنا ويسلط الضوء على مصر وتكون حديث بكل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام باعتبارها موقع لحدث يضم جميع المنظمات العالمية والشركات والهيئات.

وأشار إلى نجاح التنظيم والبينة التحيتة في مصر، مضيفًا أن الأحداث السياحية المتتالية كنقل المومياوات مرورًا للحدث الخاص بالأقصر، حتى افتتاح المتحف المصري الكبير في الفترة المقبلة تؤدي إلى الترويج السياحي لمصر بشكل مكثف.

تسليط الضوء على مصر كمقصد سياحي عالمي

وأوضح أن التطورات التي تحدث كل يوم بمصر ووضعنا على مستوى العالم الذي يتقدم يوم بعد يوم، وذلك أدى إلى إعادة النظر لمصر وتسليط الضوء عليها كمقصد سياحي عالمي، واقتصادي، سياسي، وهذا يدل على حسن القيادة السياسية في مصر.