إصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب زوج وزجته ونجلهما بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب دراجة نارية، أمام قرية الرياض بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

انقلاب دراجة نارية بزراعي بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة بني سويف بلاغًا، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

اسماء المصابين في الحادث

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم؛ «أ.ح.ش»، 27 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيسر، وزوجها «م.ش.ي»، 29 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ونجلهما «م.م.ش»، 13 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

ونُقل المصابون إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.