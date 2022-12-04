أستاذ اقتصاد: استقرار الأوضاع بمصر أبرز وسائل جذب السياحة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن تصنيف مصر في المرتبة الثانية على مستوى أفريقيا سياحيًا، فضلًا عن ارتفاع إيردات الدولة من القطاع، يحمل دلالات هامة تتمثل في أن السياحة استثمار أجنبي والاستقرار الأمني داخل الدولة على رأس الأمور التي تؤثر على هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه مهما كانت الدولة تتمتع بميزات متفردة في السياحة ولم يكن الوضع الأمني مستقرًا فيها، فلا يمكن أن ينشط هذا القطاع.

تنويع مصادر السياحة ميزة تتفرد بها مصر

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن استقرار الوضع الأمني والسياسي داخل الدولة أهم عناصر جذب السياحة، لافتًا إلى أن تنويع مصادر السياحة وليس الاعتماد على السياحة الشاطئية فقط ميزة تتفرد بها مصر على مستوى العالم، متابعًا أن من أبرز تلك المصادر السياحة التي لها علاقة بالمؤتمرات، أخرى تتعلق بالأماكن الأثرية.

السياحة في مصر متفردة على مستوى العالم

وأشار أستاذ الاقتصاد، أن السياحة الخاصة بالأماكن الأثرية متنوعة سواء في الأقاليم والمحافظات بمصر بشكل يجعلها لها ميزة متفردة على مستوى العالم، مضيفًا أن المشروعات التي تقوم بها الدولة كالبنية التحتية وإقامة الطرق وإنشاء المدن الذكية كالمنصورة الجديدة التي تعتبر واحدة من مدن الجيل الرابع، وغيرها من المشروعات تمثل مصادر جذب للسياحة، مشيرًا إلى أن السياحة تشكل قدرا كبيرا من الناتج القومي الإجمالي بالدول التي تتنوع فيها مصادر السياحة.