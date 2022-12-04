استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق لزيادة المعروض

سجلت أسعار الحديد والإسمنت، استقرارا في الاسوق نتيجة انخفاض الطلب وزيادة المعروض بحسب مصادر بشركات الحديد والإسمنت، وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّ أسعار الحديد والإسمنت، سجلت اليوم متوسط 21 ألف جنيه للحديد، ونحو 1550 جنيهًا للإسمنت.

اسعار الحديد والإسمنت

وتابعت المصادر بأن أعلى سعر حديد عز بـ21.250 جنيها، وحديد بشاي سجل نحو 21.200 جنيه، و حديد العتال21.150 جنيه، وحديد عطية 20.600 جنيه، وحديد سرحان 20.600 جنيه، وحديد المراكبى 21.150 جنيه، وحديد المصريين بلغ نحو 21.150 جنيها، وحديد الكومي 20.600 جنيه، وحديد المعادي 20.600 جنيه، وحديد العشري 20.900 جنيه، وحديد مصر ستيل 21.000 جنيه.

متوسط سعر الإسمنت سجل 1550 جنيهًا

وقالت المصادر إن الإسمنت المسلح وصل سعره إلى نحو 1.650 جنيها.

إسمنت النصر بـ1.620 جنيها.

إسمنت وادي النيل 1.610 جنيهات.

إسمنت المخصوص 1.620 جنيها.

إسمنت العسكري 1.550 جنيها.

إسمنت سيناء 1.555 جنيها.

إسمنت حلوان 1.640 جنيها.

إسمنت السهم 1.530 جنيها.

إسمنت السويدي 1.760 جنيها.

إسمنت المسلة 1.560 جنيها.

إسمنت بني سويف 1.525 جنيها.

إسمنت العامرية عادة 1.640 جنيها.

إسمنت الممتاز 1.665 جنيها.

إسمنت السويس 1.670 جنيها.

إسمنت تايتان 1.610 جنيهات.

إسمنت سيناء 1.560 جنيها.

إسمنت أسيوط 1.500 جنيه.

إسمنت المهندس 1.660 جنيها.

إسمنت النهضة 1.520 جنيها.

إسمنت أسوان 1.480 جنيها.

إسمنت السد العالي 1.450 جنيها.