أسعار خام الحديد تواصل الارتفاع عالميا.. والطن يسجل 105 دولارات

واصلت أسعار خام الحديد ارتفاعها عالميا، وبلغت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% لتسليمها إلى ميناء تيانجين الصيني نحو 105 دولارات في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر، وسط تخفيف قيود كوفيد وإجراءات لتحفيز الاقتصاد في الصين أكبر مستهلك.

تخفيف قيود الصين

وأعلنت المدن الصينية الرئيسية قواعد إغلاق أكثر مرونة بعد الاحتجاجات، ما أثار الآمال في أن تحذو مراكز صناعية أخرى حذوها، كما وافقت أكبر البنوك التجارية في البلاد على تقديم 162 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان جديدة للمطورين من القطاع الخاص لمحاربة أزمة السيولة في القطاع، كما خفض بنك الشعب الصيني نسبة احتياطي البنوك.

وفي وقت سابق، وسعت هيئة السندات الوطنية برنامج تمويل رئيسي بمقدار 35 مليار دولار لدعم مبيعات السندات بعد أن أدت فترة من التخلف عن السداد إلى زيادة تكلفة الائتمان لشركات التشييد.

ولا تزال المخاوف بشأن قطاع العقارات المثقل بالديون قائمة، حيث انخفضت أسعار خام الحديد بنسبة 34% عن ذروتها في عام 2022 في مارس، بينما تستمر مبيعات العقارات في الانخفاض.

وشهد الأسبوع الرابع من الشهر الماضي تباينا في أسعار مدخلات صناعة الصلب، حيث أظهرت بيانات أسواق الصلب العالمية أن أسعار الخردة بلغت 353 دولار للطن في آخر أسبوع من نوفمبر، مقارنة بـ340 دولار للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، ومقارنة بسعر 367 دولار للطن، في الأسبوع الثالث.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب، البيلت، ما بين 480 - 540 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وهي أسعار أقل من الأسعار المسجلة في الأسبوع الثاني من نوفمبر، والتي تراوحت ما بين 525 - 630 دولارا للطن، وهو السعر ذاته تقريبا لأسعار الشهر قبل الماضي.