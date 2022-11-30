أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

حددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أسعار الحديد الأسمنت اليوم الأربعاء، وسط ترقي السوق المحلي للأسعار، التي سيتم إعلانها مطلع الشهر المقبل ديسمبر، إذ حافظت على قيمتها، وصل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 19676 جنيهًا، وجاء سعر طن حديد عز نحو 19643 جنيهًا، بينما وصل سعر طن الأسمنت الرمادى 1669 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتقدم بوابة «الوطن»، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية، وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر طن الحديد اليوم

وحافظ سعر طن الحديد على نفس قيمتها، وسط ترقب الأسعار الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها غدًا بداية من شهر ديسمر، وجاء سعر تسليم المصنع دون تكلفة النقل والعمال، كما يلي:

وسجل سعر طن الحديد في شركت الكومي والمعادي وسرحان وعطية بسعر 19 ألف جنيه، بينما وصل السعر في شركة العشري نحو 19300 جنيهًا، بينما وصل سعر الحديد في مصر ستيل كان سعر الطن 19400 جنيه، بينما سجل الحديد في شركات المصريين والمركبي والعتال بسعر 19550 جنيهًا، بينما وصل سعر حديد بشاي بنحو 19600 جنيه، وحديد عز سجل 19650 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

ولم تتغير سعر طن الأسمنت اليوم في الأسواق المحلية ليسجل في العربية للأسمنت «المسلح»، فوصل سعر طن الاسمنت سعر 1640 جنيها بينما سجل «أسمنت النصر» سعر 1600 جنيه للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت قنا «المسلة»، إلى نحو 1560 جنيها.

بينما وصل أسمنت وادي النيل 1610 جنيهات، وسجل سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 1620 جنيها، واستقر سعر أسمنت سيناء عند 1520 جنيها للطن الواحد، ويُباع طن أسمنت حلوان 1640 جنيها، وأسمنت السويدي سجل سعر 1720 جنيها للطن، واستقر السعر في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» عند 1530 جنيها، ويباع طن أسمنت «السهم» 1530 جنيها.