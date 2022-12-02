النشرة الأمريكية.. «واشنطن» تكشف عن مقاتلة شبح وتنهي أزمة عمال السكة الحديد

شهدت الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث متنوعة، أبرزها، إعلان «واشنطن»، الكشف عن قاذفة شبح جديدة من طراز «بي 21»، صممتها «نورثروب جرومان»، وقالت السلطات الأمريكية، إن القاذفة قادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«البنتاجون» يخطط للحصول على 100 نسخة من «بي 21 رايدر»

وقاذفة «بي 21 رايدر»، الاستراتيجية يمكن تشغيلها بلا طاقم، وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، إن وزارة الدفاع «البنتاجون» تخطط للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعرب 48% فقط من الأمريكيين عن ثقتهم في الجيش الأمريكي، في انخفاض كبير من مستوى 70% المسجل في عام 2018، وفقا لمسح سنوي أصدره «معهد ريجان» لقياس موقف الرأي العام من المؤسسة العسكرية 2022، وقال روجر زخيم أحد الباحثين في «معهد ريجان»، إن الأمر يتعلق بأمور خارج اختصاص الجيش الأمريكي، يمكن تسميتها التسييس.

من جانبها، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» المحلية، إلى أن المرحلة الحالية شهدت تلاشي الثقة في المؤسسات الأمريكية، من بينها جيش البلاد.

«النواب» يقر اتفاق فرعي لتجنب إضراب قطاع الشحن بالسكك الحديدية

بدوره، تدخل «مجلس النواب»، لتجنب إضراب قطاع الشحن، بالسكك الحديدية، بفرض مشروع قانون حول عقد اتفاق أقره المجلس بأغلبية أعضائه وتم إحالته على «الشيوخ» للمصادقة عليه.

وكانت 8 من النقابات الـ 12 في قطاع الشحن، وقعت، اتفاقا مبدئيا يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025، فيما نص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24% خلال السنوات الـ 5 من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14.1%، بالإضافة إلى 5 مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها 1000 دولار.

وبررت رئيسة «النواب نانسي بيلوسي»، القرار، بضرورة حماية اقتصاد البلاد، وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية، فيما أشارت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس جو بايدن يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

بدورها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن مجلس العاصمة واشنطن، قدم تشريعا جديدا يصبح بموجبه استخدام وسائل النقل العام مجانا اعتبارا من صيف 2023، بهدف إعادة جذب الراكبين إلى نظام النقل العام.

جميع رحلات المتروباص في العاصمة الأمريكية مجانية

ويجعل التشريع جميع رحلات المتروباص في العاصمة الأمريكية واشنطن مجانية، وسيضيف مشروع القانون خدمة ليلية بـ 12 خطا رئيسيا للحافلات، وقال أعضاء مجلس العاصمة الأمريكية، إن مشروع القانون سيجعل الحافلات أسرع وأكفأ، وأكثر إنصافا للركاب ذوي الدخل المنخفض، فيما وصف رئيس مجلس العاصمة واشنطن، فيل مندلسون، المشروع بالكبير، وأشار مندلسون، إلى أن العاصمة الأمريكية واشنطن ستكون أول مدينة رئيسية تقدم خدمة حافلات مجانية.

المحكمة الأمريكية تقضي بدفع بيفز 1.044 مليون دولار تعويضا للضحايا

وقضت محكمة في مدينة «نيويورك»، على مواطن روسي يدعى تاراس بيفز «33 عاما»، بالسجن 46 شهرا بتهمة غسل أموال حصل عليها بالاحتيال عبر الإنترنت، بلغت أضرارها أكثر من مليون دولار في الفترة من 2019 إلى 2021، وقضت المحكمة الأمريكية، بدفع بيفز، 1.044 مليون دولار تعويضا للضحايا «ما لا يقل عن 42 شخصا».

فيما منحت السلطات الأمريكية، موافقتها لشركة «سبيس إكس»، لنشر ما يصل إلى 7500 قمر صناعي من الجيل الثاني، وقالت «لجنة الاتصالات الفيدرالية» الأمريكية، في بيان، إن القرار سيسمح للشركة بمباشرة عملية نشر الجيل الثاني من أقمار شبكة «ستارلينك»، وأضافت «الاتصالات الفيدرالية»، أن هذه أقمار «ستارلينك» الجديدة، ستسمح للمواطنين، بالوصول بشكل واسع النطاق إلى الاتصالات من الجيل التالي.