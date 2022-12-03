أسعار جرام الذهب عيار 21 تتجاوز 1600 جنيه.. نهاية اليوم السبت

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، إن أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، السبت الموافق 3-12-2022، شهدت حالة من الاستقرار خلال ساعة الإغلاق، إذا وصل عيار 21 إلى 1610 جنيهات للبيع.

زيادة أسعار الذهب عيار 21 إلى 1630 جنيها

وأضاف «نجيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم سجَّلت بالنسبة عيار 21، سجَّل 1630 جنيها للشراء، وبلغ سعر أوقية الذهب 1800 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم السبت 3-12-2022

وأشار سكرتير شعبة الذهب السابق، إلى أن أسعار الذهب اليوم السبت 3-12-2022، جاءت كالتالي:

سجَّل سعر عيار 24 سجل نحو 1840 جنيها للبيع، 1863 جنيها للشراء، وعيار 22 سجل 1687 جنيها للبيع، 1708 جنيها للشراء.

وتابع: «وصل عيار 18 إلى 1380 جنيها للبيع، 1397 جنيها للشراء، وعيار 14 سجل 1073 جنيها للبيع، 1087 جنيها للشراء، وسجل عيار الذهب 12 قيمة نحو 920 جنيها للبيع، 931 جنيها للشراء».

سعر الجنيه الذهب عيار 21 والأونصة 57.224 جنيها للبيع

أوضح «نجيب»، أن سعر الجنيه الذهب سجل 13040 جنيها للشراء، 12880 جنيها للبيع، وسعر الأونصة وصل إلى 57.224 جنيه للبيع، 57.935 جنيه للشراء، في حين وصل سعر الكيلو الذهب إلى 1.840.000 جنيها للبيع، و1.862.857 جنيها للشراء، وسجل متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية، كما يلي:

- عيار 24 وصل لـ57.89 دولار أمريكي أي 1422 جنيها مصريا.

- عيار 22 وصل لـ53.07 دولار أمريكي، أي نحو 1303 جنيهات مصرية.

- عيار21 وصل لـ50.66 دولار أمريكي، أي نحو 1244 جنيها مصريا.

- عيار 18 وصل لـ43.42 دولار أمريكي، أي نحو 1066 جنيها مصريا.

- عيار 14 وصل لـ33.77 دولار أمريكي، أي نحو 829.48 جنيه مصري.

- عيار 12 وصل لـ28.95 دولار أمريكي، أي نحو 710.98 جنيه مصري.