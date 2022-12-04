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تحرير 96 محضرا في حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
06:31 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
حملة تموينية في سوهاج.. أرشيفية

حملة تموينية في سوهاج.. أرشيفية

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم شن حملات تموينية مُكبرة في مراكز المحافظة، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث التموين في مديرية أمن سوهاج، لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أي مخالفات للقوانين واللوائح ورصد أية شكاوى من الأهالي.

تحرير 96 محضرا متنوعا 

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 96 محضرا متنوعا في مجال المخابز، والبترول والأسواق.

وتمكن ضباط الإدارة من تحرير77 محضرا في مجال المخابز، و14 محضرا في مجال الأسواق، و5 محاضر في مجال المواد البترولية.

وأكد «إبراهيم» أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيق.

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بقلم فهد فكري بلوم