80 ألف استمارة موافقة تمهيدا لقوافل تطعيم كورونا بمدارس القليوبية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، أنه تم توزيع 80 ألف استمارة موافقة مستنيرة على مدارس القليوبية عبر مديرية التربية والتعليم للحصول على موافقة أولياء الأمور لإعطاء الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 18عامًا لقاح كورونا.

وتابع بيان المديرية أنه سيتم تنظيم قوافل داخل المدارس المستهدفة لإعطاء لقاح كورونا لهذه الفئة العمرية بخلاف إتاحة الوزارة التسجيل عبر موقعها الرسمي لهؤلاء الأطفال والتطعيم من خلال رسالة الوزارة بمكان وميعاد التطعيم.

مليون و750 ألف مواطن مستهدفون في تطعيم كورونا

وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن» أن المستهدف من الحصول على لقاح كورونا مليون و750 ألف مواطن فوق 18 عاما تم إعطاء منهم مليون و400 ألف كجرعة أولى وحصل منهم مليون على الجرعتين كاملتين.

استمرار تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

أشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحاته، إلى استمرار أعمال تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المختلفة بمراكز التطعيم المنتشرة على نطاق المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة 96 مركزا لتلقي اللقاح على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى مليون و400 ألف مواطن والحاصلين على الجرعتبن كاملتين ما يقارب مليون شخص.

وأضاف أنه تم تخصيص عدد من المراكز لتطعيم لقاح فيروس كورونا دون انتظار والحصول على رسالة بتحديد المكان والموعد‎، مناشدا المواطنين بسرعة التسجيل والتوجه للمراكز المحددة من أجل تلقي اللقاح بكل سهولة ويسر في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة وسلامة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

متابعة فرق التطعيم

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه يتم المتابعة الدورية لانتظام عمل الفرق والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكيد علي سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.