لليوم الثاني.. القليوبية تواصل تطعيم موظفي الديوان العام بلقاح كورونا

واصلت محافظة القليوبية ومديرية الصحة أعمال حملة تطعيم موظفي الديوان العام بلقاح كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، إثر انطلاقها أمس، ومن المقرر استهداف موظفي الوحدات المحلية والمراكز والأحياء.

وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريح صحفي، اليوم، إن الحملة وصلت المديرية المالية ومديرية القوى العاملة ومديرية التنظيم والإدارة بنطاق الديوان العام للمحافظة، في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة تلقي المواطنين للقاح كورونا عبر الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وكيل وزارة الصحة يناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

وناشد «عبد الغني»، جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على لقاح كورونا مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظاً على سلامتهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المواطنين بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى، محذراً من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

صحة القليوبية: لقاح كورونا آمن تماما

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، إن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة للمواطنين، مؤكداً أن اللقاح المستخدم فى التطعيم للوقاية من فيروس كورونا آمن تماماً، مشدداً على تكثيف التوعية من خلال الجهات المعنية بأهمية تلقي اللقاح حفاظاً على سلامة المواطنين.

التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان

واشار وكيل وزارة الصحة إلى أن التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه.