بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص و«توك توك» ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم «توك توك» وسيارة ميكروباص بالقرب من كوبري المغربي بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تصادم «توك توك» وميكروباص في مركز الواسطى

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم «توك توك» مع سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري المغربي في مدينة الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي للعلاج

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلي موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كل من هدى يونس عبد العليم، 52 عامًا، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومنى محمد قرني، 35 عامًا، مصابة باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعلي سيد حامد، 48 عامًا، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.