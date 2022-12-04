«المصرية للطب الحركي»: نستهدف تحسين صحة المواطنين بممارسة الرياضة

قال الدكتور محمد علام رئيس الجمعية المصرية للطب الحركي والعلاج السلوكي، إنّ لممارسة الرياضة دور كبير في تحسين الصحة العامة للفرد ورفع المناعة، وهو ما دفع الغرب لتخصيص جزء كبير من الدراسات بمجال الطب الرياضي للبحث حول كيفية تحسين الصحة العامة للأفراد، إذ إنّ الطب الرياضي ظل لفترة طويلة مقتصرا على الرياضيين ولاعبين كرة القدم وإصابات الملاعب، أما الآن فأصبح الأمر أكثر تطورًا ليشمل إلى جانب الاهتمام بصحة اللاعبين وعلاجهم استخدام الرياضة في الوقاية من الأمراض، وتحسين مستوى الصحة بالمجتمع.

تحسين صحة المواطنين ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني

وأضاف علام، في حوار على فضائية القناة الثانية المصرية، أن ممارسة الرياضة وتحسين صحة المواطنين ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ممارسة الرياضة يقصد بها الحركة والمشي والجري وممارسة اللياقة البدنية ولا تشترط الرياضة التي تتطلب قضاء وقت طويل بصالات الألعاب والنوادي وومارسة الرياضات العنيفة.

أهمية ممارسة الرياضة على تحسين الحالة النفسية

وأكد رئيس الجمعية للطب الحركي والعلاج السلوكي على أهمية ممارسة الرياضة لتحسين الصحة النفسية والتخلص من الضغوطات والتوتر، إضافة إلى الراحة النفسية التي ييشعر بها الفرد بعد تحسين صحته نتيجة ممارسة الرياضة بصورة منتظمة، إذ أن المرضى وخاصة مرضى الجلطات وجد أن معاناتهم النفسية لتأثر صحتهم أكثر من معانتهم بسبب مرض الجسم نفسه، وهو ما يدفع الأطباء إلى مراعاة المرضى نفسيًا إلى جانب مراعاتهم للمرض العضوي.