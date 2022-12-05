أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الإثنين.. البرتقال بـ5 جنيهات

كشف الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، عن أسعار الفاكهة اليوم، حيث تختلف بشكل طفيف يوميا.

ويحرص قطاع عريض على متابعة أسعار الفاكهة اليوم قبل الذهاب للأسواق المحلية لمعرفة متوسط الأسعار المطروحة.

وفي هذا الإطار، تقدّم «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، وفي الأسواق المحلية، وفق الجولة الصباحية التي تجريها، وذلك كما يلي:

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

استقرت أسعار الفاكهة المختلفة في سوق العبور اليوم، كما يلي.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع.

تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البلح الرملي من 4 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

تراوح سعر الرمان بين 7 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البلح الأسود 20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البلح الأحمر 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكمثرى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 6 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الموز بين 8 جنيهات و15 جنيها.

سجل سعر كيلو فاكهة القشطة 30 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكنتالوب 11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 جنيها و25 جنيها.