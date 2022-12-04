استشاري الطب النفسي: مشاهدة الأطفال للتلفاز فترات طويلة تصيبهم بالتبلد

قالت الدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي، إن نتائج الدراسة التي تؤكد أن إدمان مشاهدة التليفزيون في الصغر يقود للتدخين بالكبر مهمة جدًا، إذ أن الأطفال في هذه المرحلة المبكرة من حياتهم يكون لديهم استعداد كبير للتقليد، خاصة أنها مرحلة التعلم؛ فيبدأ الطفل في تقليد الأهل، وكذلك كل ما يشاهده في التلفاز، وعندما يرى الطفل سلوك التدخين بالتلفاز تولد لديه الرغبة في التجرية.

التدخين سلوك مكتسب

وأضافت الشيخ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية extra news، أن التدخين سلوك يكتسبه الفرد من البيئة أو عوامل وراثية أو ظروف بالنشأة المحيطة ولا يولد به على الفطرة، مشيرة إلى أن الطفل الذي ينشأ بمنزل به أفراد مدخنين تزداد احتمالية أن يكون مدخنا في الكبر أكثر من أقرانه الذين نشأوا ببيئة مختلفة.

ضرورة تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام التلفاز

وأوضحت استشاري الطب النفسي، أنه من الضروري أن يقلل الآباء الساعات التي يقضيها أطفالهم في مشاهدة التلفاز، مشيرة إلى أن عدد ساعات المشاهدة تؤثر على كهرباء المخ للطفل ما يزيد من احتمالية إصابة الطفل بالتبلد الذي ينعكس على الطفل بإصابته بقلة التركيز وضعف التحصيل الدراسي، إذ أن تحدث الأطفال بنفس لغة الكرتون هو مؤشر خطر على الأطفال.