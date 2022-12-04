ضبط شخصين بتهمة سرقة «فيزا» مواطن وسحب 300 ألف جنيه من حسابه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة بطاقة دفع إلكترونى من أحد المواطنين بالقاهرة وإستيلائهما على مبلغ مالى منها.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بأنه أثناء قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة ATM تابعة لأحد البنوك بدائرة القسم، فوجئ بشخصين أوهماه بأن الماكينة معطلة وحجزها للفيزا كارت وعقب دخوله للبنك لإستلامها، غافلاه وإستوليا عليها ولاذا بالفرار، وعقب ذلك وبفحص حسابه البنكى تبين سحب مبلغ 300 ألف جنيه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبا الواقعة والسيارة المستخدمة فى إرتكابها وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") كما أمكن تحديد مكان تواجدهما بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهما بقيامه بسحب المبلغ المالى من الفيزا المستولى عليها عن طريق ماكينات الدفع الآلى "ملكه".

تم بإرشادهما ضبط (عقد شقة تم شراؤها من متحصلات الواقعة- مبلغ مالى- عدد 4 ماكينات دفع آلى- فيزا كارت خاصة بأحد المتهمين) وقررا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.بإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.