اعترافات عصابة سرقة السيارات بالمعادي: ارتكبنا 5 وقائع بالمفتاح المصطنع

خضع المتهمون في قضية سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة المعادي لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم التي نسبتها إليهم أمام جهات التحقيق، وتبين من خلال اعترافاتهم أنهم تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية خطرة لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

واعترف المتهمون أنهم نفذوا 5 وقائع سرقة من خلال المفتاح المصطنع الذي يساعدهم على إنهاء خططهم، وإرشادهم لـ 4 سيارات مسروقة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في السيارة الأخيرة بالبيع لسائق وعامل، مقيمان بمحافظة الشرقية عقب إيهامها بكونها «لوط» غير قابلة للترخيص، وبعد أن انتهت جلسة التحقيق أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهمون على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات أو من عدمه.

ضبط المتهمين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أمام العقار سكنه، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهمين 3 عناصر إجرامية خطرة «لهم معلومات جنائية»، وتم استهدافهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وتبين قيامهم بالتخلي عن السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

شرح المحامي والخبير القانوني محمود عبدالله لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة السرقة، كما نص عليها قانون العقوبات المصري «نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».

كما ينص قانون العقوبات كذلك على أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.