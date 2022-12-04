«الأرصاد»: درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية خلال هذا التوقيت من كل عام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إننا نشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، خلال الفترة الماضية وحتى اليوم بسبب تأثرنا بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترات النهار، وأيضًا مرتفع جوي على مستوى سطع البحر المتوسط يعملان معًا على استقرار حالة الطقس.

نشهد أجواء لطيفة على سواحلنا الشمالية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة تتراوح في معدلاتها الطبيعية المتناسبة مع هذا الوقت من العام، حيث إنّنا نبدأ فترات الصباح بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المائلة للبرودة، ولكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس نشعر بالدفء والأجواء المعتدلة تمامًا، خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وتابعت بأننا نشهد أجواءً لطيفة على سواحلنا الشمالية بينما تكون حارة على محافظات جنوب الصعيد وسيناء خلال فترات النهار، لافتة إلى أنه مع دخول ساعات الليل والغياب التام لأشعة الشمس تبدأ درجات الحرراة بالنخفاض بشكل ملحوظ، مضية أن الفارق بين الدرجتين العظمى والصغرى يصل أحيانًا إلى 12 درجة مئوية في بعض الأماكن.

متوسط درجات الحراة على القاهرة الكبرى

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إلى أنه خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع وجود أجواء مائلة للبرودة على كل أنحاء الجمهورية، موضحة أن متوسط درجات الحراة اليوم على القاهرة الكبرى هي العظمي 23 درجة مئوية أما الصغرى تصل إلى 14 درجة مئوية.