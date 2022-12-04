طقس معتدل في شمال سيناء اليوم.. وتحذيرات من الشبورة المائية على الطرق

شهدت الطرق الرئيسية بين مدينتي العريش وبئر العبد، وبئر العبد والقنطرة شرق من الناحية الغربية بشمال سيناء، وجود شبورة مائية، ما صاحبه تحذيرات مرورية لقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس في العريش

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن حالة الطقس مستقرة لليوم الثالث على التوالي، والحرارة سجلت 18 درجة مئوية.

وأضاف المرصد، أن درجات الحرارة ترتفع نهارا وتعاود الانخفاض في أوقات الليل، بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح ومناطق الوسط من سيناء.

سقوط أمطار خفيفة

وأكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن حالة الجو طبيعية، ولا توجد أي تغيرات مناخية بالمنطقة، باستثناء سقوط أمطار خفيفة أمس قبل الفجر، لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، وبشكل غير مؤثر.

فيما أعلن قسم الطوارئ بديوان عام محافظة شمال سيناء، أنه لم يتم تسجيل أي حوادث على الطرق أو تداعيات بسبب الشبورة الصباحية.