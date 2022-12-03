طقس اليوم.. 12 مدينة دافئة و27 معتدلة وانخفاض درجات الحرارة في 6

كشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء لطقس اليوم السبت، وأشار إلى أن هناك 12 مدينة من إجمالى 45 مدينة هي الأدفأ في مصر اليوم، في حين أن 6 مدن أخرى ستكون الأكثر برودة، و27 مدينة معتدلة الطقس.

المدن الدافئة في مصر اليوم

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك 12 مدينة هي الأدفأ في مصر، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 إلى 28 مئوية، لذا يجب على قاصدي وقاطنى هذه المدن أن يرتدون الملابس المناسبة لهذا الطقس، وهذه المدن هي شلاتين، والطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، ومرسى علم، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، وأبو سمبل، وأبو رماد.

المدن الأكثر برودة اليوم

وهناك 6 مدن هي الأكثر برودة خلال طقس اليوم السبت، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بها من 5 إلى 10 مئوية، وهي مدن الوادي الجديد بـ8 درجات مئوية، وأسيوط 10 درجات، والسلوم 9 درجات، وسيوة 9 درجات، وسانت كاترين 5 درجات، ونخل 5 درجات، لذا يجب على مواطني هذه المدن أن يحتاطوا في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في الصباح الباكر وخلال الليل.

فيما يتسم طقس 27 مدينة بالاعتدال اليوم السبت، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بها 25 إلى 21 مئوية، والصغرى من 11 إلى 21 مئوية.