نقابة الموسيقيين تنعى الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي

نعى الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهزالـ 89 عامًا.

وفاته عن عمر 89 عامًا

وكان مفيد فوزي، تعرض لأزمة صحية شديدة بعد خضوعه لعملية جراحية، وتركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

أبز الإعلاميين في العصر الحالي

ويعد مفيد فوزي، واحدًا من أهم الإعلاميين والصحفيين وله تاريخًا كبيرًا فى العمل الإعلامى والصحفي، وهو من مواليد عام 1933 بمحافظة بنى سويف، وقدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامى وتحديدًا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق له أيضا العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية فى إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية فى الأردن والإمارات وقطر.

صلاة الجنازة في كنيسة بالزمالك

ومن أشهر البرامج التي قدمها: حديث المدينة، مفاتيح، بخلاف حلقاته مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وفؤاد المهندس، وأمينة رزق، وسناء جميل.

وشارك عدد من مشاهير الإعلام في صلاة الجنازة على جثمان مفيد فوزي، في كنيسة المرعشلي بالزمالك ظهر اليوم، وذلك بعد إعلان ابنته الوحيدة الكاتبة حنان مفيد فوزي وفاته منذ ساعات.