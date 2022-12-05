اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات في النزهة

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته ذبحًا في منطقة النزهة بسبب خلافات أسرية.

إحضار المتهم من محبسه

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سرور أحمد سرور برغل، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الاثنين، 5 ديسمبر لإحضار المتهم من محبسه، نظرًا لتعذر حضوره.

مشادة كلامية

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة استل على إثرها سلاح أبيض «سكين»، تحصل عليه من المطبخ وسدد لها عدة طعنات في رقبتها وأنحاء جسدها والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سكين»، في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

اكتشاف شقيق المجني عليها الجريمة

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة النزهة، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر، وبالانتقال إلى محل البلاغ تم التقابل مع شقيق المجني عليها والذي قرر أنه حاول الاتصال بشقيقته مرات عديدة على هاتفها المحمول ولم تجيبه وهو ما جعل الشك يتسرب إلى قلبه.

وأضاف شقيق المجني عليها، أنه نظرًا لعدم رد شقيقته على هاتفها المحمول انتقل إلى محل سكنها وتقابل مع زوجها الذي يمتلك قهوة في المنطقة، وبسؤاله عن المجني عليها أعطاه مفتاح الشقة وحينما صعد فوجئ بها غارقة في دمائها.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المتهم وذلك لحدوث خلافات فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة، وعلى إثرها ارتكب جريمته.