توريد 58 ألفا و199 طن أرز شعير لمواقع التجميع في الشرقية 

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المزارعين بسرعة تسليم محصول أرز الشعير إلى الشون ومواقع التخزين، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وأعلن محافظ الشرقية، توريد 58199 طنا و395 كيلو جراما من محصول الأرز إلى 58 موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

إجراءات تداول محصول أرز الشعير

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم، وتطبيق العقوبات بكل حزم، طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022، مع حظر تصدير الأرز للخارج، وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

إجمالي الكميات الموردة

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 58199 طنا و395 كيلو أرز وذلك بـ58 موقعا تجميعياً، مشيرة إلى مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة وتامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94%، وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خال من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة.