تحرير 5 محاضر ضد المخالفين لقرار توريد الأرز وعدم احتكاره في الإسكندرية

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، 5 محاضر لتجميع أكثر من طن أرز شعير داخل مخزن بغرض بيعه في السوق السوداء، والامتناع عن توريد 4 أطنان أخرى.

حملات لضبط المخالفين

جاء ذلك تحت إشراف مؤنس محمد، مشرف عام الرقابة التموينية في المديرية، وعضوية أحمد حسن، وأحمد علي، مفتشي الإدارة، والدكتور عبد الله عمان مدير إدارة تموين وسط، وأحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة، وأحمد هيبة مفتش الإدارة، وبالاشتراك مع مباحث التموين لمتابعة توريد الأرز الشعير، وضبط المخالفين لقرارات التوريد.

تفاصيل الحملات

ونتج عن الحملات تحرير محضر تجميع أرز شعير داخل مخزن في منطقة أبيس بغرض بيعه في السوق السوداء بقصد التربح، وتم التحفظ على كمية قدرها 1464 كيلو جرام أرز، و4 محاضر تصرف في أرز شعير ضد مزارعين ممتنعين عن توريد الأرز بإجمالي 3980 كيلو جراما.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرارات وزارية، وبتعليمات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية.

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات