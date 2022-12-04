أسعار اللحوم اليوم في المنافذ المختلفة.. البتلو بـ170 جنيها

سجلت أسعار اللحوم داخل المنافذ حالة من الاستقرار النسبي، إذ تحرص وزارتا التموين والزراعة على ضخ كميات كبيرة من جميع الأنواع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلعة الغذائية المهمة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الأحد في المنافذ المختلفة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار اللحوم في محال الجزارة اليوم الأحد

البداية جاءت في محلات الجزارة إذ اختلفت أسعار اللحوم كثيرا عن أسعارها في منافذ التموين، حيث تراوح سعر الكندوز بين 170 إلى 190 جنيهًا بالنسبة للكيلو، والضأن الطازج بين 180 و200 جنيه للكيلو، وفق النشرة السعرية الصادرة عن شعبة القصابين.

وسجل كباب الحلة الطازج قيمة تراوحت بين 180 إلى 190 جنيها، والكبدة الكندوز الطازجة بين 160 و180 جنيها للكيلو، فى حين بلغ سعر كيلو البفتيك الطازج بين 190 و200 جنيه.

ووصل سعر اللحم الجملي بين 150 و165 جنيها، المفروم الكندوز البلدي بين 180 و190 جنيها، والبتلو البلدي بين 170 و190 جنيهًا، المفروم البقري سعره 170 جنيها، كيلو الكبدة البلدي 200 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين

وفي منافذ وزارة التموين، استقرت أسعار اللحوم اليوم، إذ بلغ سعر المفروم 130 جنيها، والبفتيك الكيلو بـ140 جنيها، والسجق 100 جنيه، سعر الكيلو بالنسبة للحم السوداني الطازجة 115 جنيها، والبلدي 145 جنيها، والكبدة البلدي 145 جنيها، والضأن الطازجة 145 جنيها للكيلو.

يذكر أن الدولة المصرية، تحرص على توفير جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في الشارع المصري، وبأسعار تناسب جميع الفئات وتلبي احتياجات السوق.