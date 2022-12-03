تعليمات عاجلة من مدير «تعليم القاهرة» للإدارات استعدادا لموسم الأمطار

عقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، الاجتماع الأول مع مديري عموم الإدارات التعليمية وقيادات المديرية، وبدء الاستعدادات لموسم الأمطار وامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على نظافة المدارس والدواوين والمناطق المحيطة بها وسلامة الطرق المؤدية إليها بصفة مستمرة، وتواصل مديري الإدارات مع رؤساء الأحياء.

متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية والصحية

ووجه خلال الاجتماع، بالمتابعة الجادة لتنفيذ جداول الإشراف اليومى بجدية، وبصفة خاصة فى فترات «بداية اليوم الدراسي- الفسحة- موعد انصراف الطلاب»، ومتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية والصحية والتنسيق مع المنطقة الصحية التابعة للمدرسة، واستمرار تفعيل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوعية بقضايا البيئة والمناخ حتى نهاية العام الدراسي.

وشدد أيمن موسى، على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا، لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وخاصة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، ووقف التحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوي، إلا من خلال الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، وذلك للحالات القصوى، ونشر الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور بخطورة الألعاب الإلكترونية المختلفة، وتنظيم ندوات توعوية بخطورة هذه الألعاب على أبناءنا الطلاب والإبلاغ الفوري عن حدوث أي طارىء، والتواصل المباشر مع الإدارة وإبلاغ المديرية.

فصل التيار الكهربي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على ضرورة التعامل الجاد مع الشكاوى الخاصة بأولياء الأمور والمعلمين، وتفعيل أقسام «خدمة المواطنين»، والاستعداد لموسم الأمطار والتأكد من إزالة الرواكد من أسطح المدارس، فصل التيار الكهربي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير التالف منها، وصيانة الشبابيك والأبواب والأثاث، ومراجعة وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة داخل المدارس أو خارجها، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

بدء تطبيق المرحلة الثانية من اليوم الرياضي

ونوه بضرورة تقديم التوعية للطلاب خلال الإذاعة المدرسية، والتشديد على الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، وتفعيل لجان الأزمات والكوارث بالمدارس، لمتابعة تنفيذ التعليمات وإخطار الإدارة التعليمية، بأي ملاحظات موجودة بالمباني أو الأسوار على وجه السرعة، لإبلاغ غرفة العمليات الموجودة بالمديرية والمحافظة، وبدء تطبيق المرحلة الثانية من اليوم الرياضي، وكذا الثقافي والفني للمدارس، وفترات المشاهدة من خلال إضافة نسبة 25%، وحتى ينتهي الفصل الدراسي الأول، ووصول النسبة إلى 50% من مدارس القاهرة.