مصطفى الفقي بعد وفاة مفيد فوزي: فقدنا «المثقف الشعبوي»

وصف المفكر السياسي مصطفى الفقي، الكاتب الصحفي الكبير والإعلامي والمحاور الراحل مفيد فوزي بـ«قامة كبيرة وواحد من أفضل المحاورين في تاريخ مصر»، إذ أنَّه فارق الحياة عن عمر ناهز 59 عاما، إثر عملية جراحية أجراها مؤخرًا بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف «الفقي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ مفيد فوزي كان صاحب «حديث المدينة» لسنوات طويلة استمر خلالها في عمله الجاد النقي، حتى فقدت مصر خدماته وقدراته الإعلامية الهائلة التي واراها الموت اليوم.

مفيد فوزي جزء من التاريخ والحياة الثقافية والاجتماعية

وأشار المفكر السياسي إلى أنَّ مفيد فوزي هو جزء من التاريخ والحياة الثقافية والاجتماعية للجميع، فكان لديه حس صحفي عال وكان مثقفًا شعبويًا وصلبًا، استطاع لمس مشاكل الشاعر، ونزل إلى الحواري والمقاهي، واستمع للبسطاء وخاطبهم بلغتهم فعشقوه.

جمعته بمفيد فوزي علاقة صداقة قوية وقديمة

وفي آخر مقال كتبه مفيد فوزي -بخط يده- وعرضه أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أشار فيه إلى «الفقي»: «يستحق مصطفى الفقي وسام الاحترام بعد عمل عام استغرق السنين»، وهو ما رد عليه المفكر السياسي قائلًا إنَّه «جمعته بمفيد فوزي علاقة صداقة قوية وقديمة، في أثناء عمله في الرئاسة ومن قبل ذلك وأيضًا استمر لبعد ذلك، ولا يجد من الكلمات ما يعزي بها نفسه على رحيل صديقه».