كبار رجال الصحافة والشخصيات العامة يشيعون جثمان الراحل مفيد فوزي (صور)

حرص عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الصحافة على تشييع جثمان الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

الطاهري أبرز الحضور

وكان من بين المشاركين، أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب حمدي رزق، والكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، وأيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين.

وكان الفقيد قد رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض تاركًا تاريخًا مشرفًا في الصحافة المصرية، إذ كانت تتسم موضوعاته وحواراته الصحفية بالشفافية والحيادية والتي من شأنها جذب أنظار القراء والمشاهدين.

وفاة مفيد فوزي

وكان قد توفي صباح اليوم، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي عن عمر يناهز 86 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ فترة قريبة.