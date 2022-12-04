طقس الإسكندرية اليوم.. غيوم جزئية وانخفاض الحرارة ورفع حالة الطوارئ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها الخاصة بطقس الإسكندرية اليوم، والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى أجواء غير مستقرة خلال هذه الأيام، حيث تشهد الساعات الأولى من الصباح تكون الشبورة المائية، ويكون الطقس مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 22 مئوية للعظمى، و15 للصغرى، أما حالة الموج في البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، حيث بلغ ارتفاعه من 1.5 إلى 1 متر.

طقس الإسكندرية خلال الأيام المقبلة

وعن طقس الإسكندرية خلال الأيام المقبلة، ذكرت الهيئة أن المحافظة تشهد تكوّن شبورة مائية على الطرق الرئيسية والفرعية، مع استمرار الغيوم الجزئية.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع تغيرات الطقس، حيث أعلنت شركة الصرف الصحي وقف الإجازات والراحات، ونشر معدات رفع مياه الأمطار داخل الشوراع والميادين، مع استمرار تطهير بالوعات الصرف الصحي والمصبات والشنايش لاستيعاب مياه الأمطار المتوقع سقوطها خلال الأيام المقبلة.