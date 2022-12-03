طقس الإسكندرية غدا.. ميل للبرودة صباحا واعتدال الحرارة نهارا

يشهد طقس الإسكندرية غدًا الأحد، ميل للبرودة في الصباح الباكر، واعتدال في الحرارة نهارًا، إذ تكون درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 15، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس السواحل الشمالية الغربية، التي لم تذكر احتمالات بسقوط للأمطار.

وتكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، ضمن توقعات طقس الإسكندرية غدًا.

استمرار الطوارئ بالتزامن مع توقعات طقس الإسكندرية غدًا

وتستمر حالة الاستعداد في شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بالتزامن مع توقعات طقس الإسكندرية غدًا، إذ تم الإعلان عن حالة الاستعداد، اعتبارًا من أمس الجمعة، تحسبًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط الأمطار، اليوم السبت، بنسبة حدوث 30%، وعليه تقرر وقف الإجازات وبدل الراحات وانتشار السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات المواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول.

وناشدت شركة الصرف الصحي المواطنين في بيان، الاتصال على رقم 175 في حالة وجود أي شكوى.

سقوط أمطار فجر اليوم

وتساقطت أمطار متقطعة خفيفة إلى متوسطة، فجر اليوم.