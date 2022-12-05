سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم

كشفت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عن وجود استقرار في سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي في الأسواق، إذ حافظت على تراجعها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، من قبل بعض المربيين والتجار، نظرا لتوافر المعروض، والضخ اليومي من جانب وزارة الزراعة في منافذها المختلفة.

سعر كرتونة البيض

وأشارت الشعبة، في بيان، أن سعر طبق وكرتونة البيض سجلت اليوم الاثنين في الأسواق نحو 65 جنيهًا وهو سعرها في المزرعة، وتصل إلى المحال في الأسواق بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك.

سعر البيض في المحال التجارية

في حين بلغ اليوم الاثنين سعر طبق البيض من النوع البلدي بالمحالات التجارية الكبرى، 30 بيضة، بين 85-90 جنيها، فيما تراوح سعر طبق البيض البلدي 20 بيضة، اليوم بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق.

سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض

بلغ سعر 30 بيضة من النوع الابيض نحو 67 جنيهًا في المزارع، ويصل سعره للمستهلك إلى نحو 70 جنيهًا.

أسعار مشتقات الفراخ بالمحال التجارية

الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

كبد والقوانص بلغ اليوم 40 إلى 46 جنيهًا.

الدبابيس تراوح بين 62 - 70 جنيهًا

البانيه بين 95 و110 جنيهًا.

الشيش البانية بين 100 و120 جنيهات.

صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.

الأوراك بين 40 إلى 49 جنيهًا.

الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.