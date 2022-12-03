سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم السبت 3-12-2022

كشفت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر كرتونة البيض في الأسواق بعد تراجعها بشكل نسبي من قبل بعض المربيين والتجار بسبب توافر بيض الكتاكيت بشكل كبير.

وأوضحت الشعبة، أن أسعار البيض بأنواعها الثلاثة الأحمر والأبيض والبلدي لن تشهد تغير اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر في الأسواق، إذ سجل سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق نحو 65 جنيهًا في المزرعة، ووصلت إلى 70 و75 جنيهًا للمستهلك، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر البيض في المحال التجارية

بين 80 و85 جنيهًا، تراوح سعر طبق البيض من النوع البلدي في المحال التجارية الكبرى والتي تحتوي على 30 بيضة، فيما تراوح سعر طبق البيض البلدي الذي يحتوي على 20 بيضة، اليوم السبت بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق.

سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض

أما عن البيض الأبيض فسجل سعر الطبق المكون من 30 بيضة، اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر، نحو 67 جنيهًا في المزارع، ويصل سعره للمستهلك إلى نحو 70 جنيهًا.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء بالمحال التجارية

- سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 40 إلى 46 جنيهًا.

- كيلو الدبابيس تراوح بين 62 - 70 جنيهًا

- تراوح سعر كيلو البانيه بين 95 و110 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الشيش البانية بين 100 و120 جنيهات.

- تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك اليوم السبت بين 40 إلى 49 جنيهًا.

- كما تراوح سعر كيلو الأوراك المخلية في المحال التجارية اليوم السبت بين 65 و70 جنيهًا.

- كيلو الهياكل تراوح بين 15 و20 جنيهًا.