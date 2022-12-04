التشيك تصدر 465 ألف تأشيرة خاصة للاجئين الأوكرانيين

كشفت السلطات التشيكية عن أنه تم إصدار 465 ألفا و58 تأشيرة خاصة للاجئين الأوكرانيين حتى الآن، وذلك منذ بداية الأزمة الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

إصدار 2171 تأشيرة حماية مؤقتة للاجئين الأوكرانيين

وذكر راديو «براغ الدولي» في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأحد، أن السلطات أصدرت 2171 تأشيرة حماية مؤقتة للاجئين الأوكرانيين على مدار السبعة أيام الماضية؛ وهو أقل بمقدار 117 تأشيرة عن الأسبوع السابق له.

وتمنح التأشيرة للاجئين الأوكرانيين حق الوصول إلى التأمين الصحي والتعليم وسوق العمل، بالإضافة إلى حقهم في الحصول على دعم إضافي، من بينها السكن.

مشروع تمديد التأشيرات المؤقتة

ووافقت الحكومة التشيكية - قبل أيام - على مشروع قانون يمدد تأشيرات الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى نهاية شهر مارس عام 2024، وحاليا فإن التأشيرات سارية حتى نهاية مارس 2023