بولندا: ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين إلى 8 ملايين و121 ألف شخص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و121 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

راديو بولندا: 24 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا الخميس

وذكرت الوكالة حسبما أورد «راديو بولندا» في نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة، أن نحو 24 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الخميس، فيما غادر 20 ألف لاجئ تقريبا إلى أوكرانيا ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 6.3 مليون شخص.

دعم اللاجئين الأوكرانيين

ومررت بولندا في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.