ضبط صاحب مخزن استولى على 800 بطاقة تموين لصرف السلع المدعمة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مخزن استولى على بطاقات التموين في الجيزة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بالقبض على صاحب مخزن 62 سنة، تابع لمخبز بلدي بدون ترخيص الكائن بقرية سقاؤة دائرة القسم، لقيامه بتجميع والاستيلاء على كمية كبيرة من البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين؛ لاستغلال تلك البطاقات والمجهول مصدرها في الاستيلاء على المال العام بصرف المقرارات التموينية الخاصة بالمواطنين أصحاب تلك البطاقات دون علمهم.

الاستيلاء على 800 بطاقة تموين

وكذا تجميع واستيلاء على الدقيق البلد المدعم من قبل الدول الذى يصرف بنظام الحصص والأذون والتخصص للمخابز البلدية لإنتاج خبز بلدي مدعم، وذلك بقصد البيع في السوق، وبتفتيش المخبز المشار إليه عثر بداخله على 800 بطاقة تموينية مخصصة لصرف دعم المواطنين، 3 ماكينات صرف دعم المواطنين، 10 أطنان دقيق بلدي المدعم من قبل الدولة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.