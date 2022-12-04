«الداخلية»: ضبط 79 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي في 24 ساعة 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (79 قطعة سلاح نارى بحوزة 77متهم).

وتم ضبط (9) بنادق آلية. (14) بندقية خرطوش.(5) مسدس.(51) فرد محلى.(445) طلقة مختلفة الأعيرة.(10) خزينة متنوعة. (188) قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (49772) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (166) حكم جناية.(16087) حكم حبس جزئى.(3080) حكم حبس مستأنف.(23254) حكم غرامة.(7185) مخالفة.فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت 11 متهم ، إرتكبوا 23 حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (236) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 261 متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (55,841 كيلو جرام – و1كيلو جرام من بودرة ذات المخدر).كمية من مخدر البانجو وزنت (19,630 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (8,161 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,280 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (4,780 كيلو جرام).

وضبط كمية من مخدر الشابو وزنت (2,130 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (2,049 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (701 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (95 جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (70 جرام).

وعدد (1654) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (18) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهمين، و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (206) دراجة نارية مخالفة.فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتهم .فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20449) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (8) منهم.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.