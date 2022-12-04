نشوب حريق بمخزن ثلاجات في كرداسة.. والدفع بـ6 سيارات إطفاء

نشب حريق بمخزن ثلاجات بطريق صفط كرداسة دائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد نشوب حريق بمخزن ثلاجات مستعملة ومستلزمات فنادق.

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء

وجرى إخماد الرحيق بمعرفة الحماية المدنية، بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء ولا يوجد مصابين، تم التقابل مع مالك المخزن 55 سنة، وبسؤاله قرر أن الحريق بسبب ماس كهربائي بإحدى الوصلات العشوائية بالدور العلوي، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق.

وتبين عدم وجود تراخيص بالمكان تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.