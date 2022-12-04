الرئيس الجزائري والعاهل الأردني يجريان محادثات ثنائية منفردة

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محادثات منفردة مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وجاء ذلك خلال استقبال تبون اليوم الأحد، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، لملك الأردن، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر منذ أمس السبت.

ومن المقرر أن تمتد هذه المحادثات لتشمل وفدي البلدين، ويعقبها مؤتمر صحفي مشترك حول أهم مخرجات هذه الزيارة.

تقلد أعلى وسام في البلاد

وكان الرئيس الجزائري وملك الأردن قد تبادلا الأوسمة، حيث قلد تبون ملك الأردن «وسام الاستحقاق» للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما قلد الملك عبد الله الثاني، الرئيس الجزائري «وسام النهضة»، وهو أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية، التي تمنح للرؤساء.ا ع