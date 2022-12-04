أماكن ومواعيد قطع المياه غدا في شبين الكوم للصيانة.. 4 ساعات

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، عمليات التطهير الدورية لشبكات المياه، ما يترتب عليه قطع المياه غدا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، وطالبت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

مواعيد قطع المياه غدا في شبين الكوم وضواحيها

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، قطع المياه غدا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها في كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، مهيبة المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها.

قطع المياه غدا في شبين الكوم لإجراء صيانة دورية

وتقوم الشركة بقطع المياه غدا عن مدينة شبين الكوم، في إطار خطتها الشهرية التي تشمل جميع مراكز ومدن وقري المحافظة، كما يتابع مسؤولي الشركة آليات التنفيذ وتتم متابعة عمليات الغسيل من قبل المهندسين والتأكد من الإجراءات حفاظا على المواطنين.

وكانت شركة المياه أعلنت انقطاع المياه اليوم عن قرى أبو كنس وشمباطي ودراجيل وميت البيضا ومناوهلة وبيجرم وطه شبرا وأجهور وبلمشط وطبلوها وطنوب، في إطار خطتها اليومية والدورية لإجراءات عمليات الغسيل وتطهير الخزانات في محطات المياه.