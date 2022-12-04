أماكن قطع المياه اليوم بالمنوفية والقليوبية ومواعيدها

تعاني اليوم الأحد عدة مراكز بمحافظات مصر من قطع المياه للصيانة الدورية وغسيل المروقات، أو للتطهير وغسيل المحطة، حيث تقطع المياه اليوم في 8 مراكز بمحافظة المنوفية وفقا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، كما تقطع المياه عن مدينة الخانكة، وذلك بالفترة الصباحية، وتوفر شركة المياه سيارات مياه مجانية للمواطنين بالأماكن المتأثرة بانقطاع المياه اليوم.

كما يمكن التواصل على الخط الساخن 125 لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أماكن قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب ولصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه للصيانة وغسيل المروقات وحددت أماكن إنقطاع المياه بمراكز.

- الشهداء بقرى أبو كنس وشمباطي ودراجيل

- الباجور بقرى ميت بيضا ومتاوهلة.

- قويسنا بقرى بيجرم وطه شبرا وأجهور.

- منوف بكفر بلمشط وصلصفط.

- تلا بقرى طبلوها وطنوب.

- بركة السبع بقرى الشيبانية وأبو مشهور.

- شبين الكوم بقرى بخاتي والبنتون واصطباري وزوير.

- أشمو بقرى دروة وبوحة وشطقوف وكفر الحما وسنتريس.

مواعيد انقطاع المياه

وحددت الشركة مواعيد قطع المياه اليوم من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا .

أسباب قطع المياه

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، عن قطع المياه اليوم الأحد اليوم الثاني عن مدينة الخانكة، لأعمال تكرير وتطهير مأخذ محطة مياه الخانكة بداية من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا.