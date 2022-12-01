قطع المياه عن قرى 3 مراكز بالجيزة يومي الجمعة والسبت.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة الجيزة، ربط الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، خط محطة مياه أوسيم قطر 1000 مم الجديد، بالآخر القائم قطر 900 مم، للبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم، لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتة إلى أن الاعمال تستلزم قطع المياه لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة الخامسة مساء غد الجمعة، حتى الخامسة صباح السبت المقبل.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في اوسيم

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، هي قرى واقعة بـ3 مراكز، كالتالي: «أوسيم، سقيل، برطس، صيدا والقيراطيين، الكوم الأحمر، الزيدية، شنباري، ناهيا، كرداسة، صفط اللبن، زاوية نابت»، بالإضافة إلى ضعفها في قرى شمال الجيزة «بهرمس، المناشي، الجلاتمة، ذات الكوم».

وقالت محافظة الجيزة، إن تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لقرى مركز ومدينة أطفيح، وتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينـ، وما يتطلب من ربط الخط الرئيسي قطر 355 مم بولي إيثيلين المغذي لقرى «صول، وعرب بني صالح، رافع قرية مسجد موسى»، بالآخر صلب قطر 800 مم، يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات، اعتبارا من العاشرة مساء بعد غد السبت، حتى الرابعة صباح يوم الأحد المقبل.

وأشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، هي: «صول، نزلة ترجم، الخرمان، البرمبل، الكريمات، مسجد موسى، عرب بني صالح».

الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.