قطع المياه عن بعض المناطق في محافظتي الجيزة ودمياط.. اعرف الأماكن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع الخدمة في عدد من المراكز والقرى الواقعة بنطاق محافظتي الجيزة ودمياط، بسبب ربط الخطوط وأعمال التركيبات بالمحطات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

7 مناطق متأثرة بقطع المياه

وأعلنت محافظة الجيزة قطع المياه اليوم السبت لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة صباح يوم غدا الأحد عن مناطق: «صول، نزلة ترجم، الخرمان، البرمبل، الكريمات، مسجد موسى، عرب بني صالح».

تنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشارت إلى أن سبب انقطاع المياه تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات في قرى مركز ومدينة أطفيح وتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وما يتطلب من ربط الخط الرئيسي قطر 355 مم بولي إيثيلين المغذي لقرى «صول، وعرب بني صالح، رافع قرية مسجد موسى»، على الخط صلب قطر 800 مم.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأعلنت الشركة توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

تنفيذ أعمال تركيبات بمحطة مياه كفر سليمان

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان، عن قطع المياه عن مناطق «مدينة كفر سعد – مدينة كفر البطيخ – مدينة رأس البر - السنانية»، لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة 9 صباح السبت، وحتى الساعة 9 مساءً نفس اليوم للقيام بأعمال تركيبات بمحطة مياه كفر سليمان.