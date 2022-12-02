قطع مياه الشرب عن مناطق في 3 محافظات.. تعرف على الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة وأسوان ودمياط، عن قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها، للقيام بأعمال الصيانة، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، ونوهت إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يتم طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه 12 ساعة في 3 مراكز بالجيزة مساء اليوم

وقررت شركة مياه الجيزة قطع المياه لمدة 12 ساعة عن مراكز «أوسيم، كرداسة، منشأة القناطر»، اعتباراً من الساعة الخامسة مساء اليوم، حتى الخامسة من صباح غدٍ، لتنفيذ أعمال ربط خط مياه محطة أوسيم قطر 1000 مم الجديد بخط المياه القائم قطر 900 مم، للبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو أعمال الربط.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز ومدينة أطفيح

كما كشفت محافظة الجيزة في بيان صحفي، قطع المياه لمدة 6 ساعات اعتباراً من العاشرة مساء غدٍ، حتى الرابعة من صباح الأحد المقبل بمناطق «صول، نزلة ترجم، الخرمان، البرمبل، الكريمات، مسجد موسى، عرب بني صالح»، لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز ومدينة أطفيح، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ربط الخط الرئيسي قطر 355 مم بولي ايثيلين المغذي للقرى، بخط قطر 800 مم.

قطع المياه 8 ساعات في بأسوان

وفي أسوان، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن قطع المياه بشوارع «الشواربي، البركة، ميدان المحط»، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 11.30مساء اليوم، وحتى الثامنة من صباح الغد، لافتة إلى أن سبب الانقطاع القيام بأعمال الإحلال والتجديد لتحسين الضغوط بالشبكات.

انقطاع المياه 12 ساعة في 4 مدن بدمياط

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط في بيان صحفي، قطع المياه عن مدن «كفر سعد، كفر البطيخ، رأس البر، السنانية»، لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة التاسعة من مساء الغد، لتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه كفر سليمان.